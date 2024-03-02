Украинские силы ПВО во время ночной атаки армии России сбили 14 из 17 'Шахедов' и Су-34

В ночь на 2 марта российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг запустил 17 "Шахедов", 14 из них удалось сбить силам ПВО, также россияне запускали ракеты.

Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины. Также уничтожен очередной вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Утром в пятницу, 1 марта, украинские воины пополнили счет уничтоженных вражеских самолетов еще одним российским истребителем-бомбардировщиком Су-34.

"В пятницу, 1 марта, около 09.00, на восточном направлении уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34, который пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами", – рассказали в Воздушных силах.

А ночью защитники неба над Украиной отражали очередную вражескую ракетно-дроновую атаку.

"В ночь на 2 марта 2024 года противник атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 из ТОТ Херсонской и Донецкой областей и 17 ударными беспилотниками типа "Shahed" – районы пусков Приморско-Ахтарск (РФ) и Балаклея (Крым) )", – рассказали в Воздушных силах.

Отражали вражескую атаку зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 14 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей. К сожалению, в результате попадания и падения обломков на Одесщине и Харьковщине есть погибшие и пострадавшие. Соболезнования родным и близким", – отмечено в сообщении.

В Одесскую область, как рассказали в Силах обороны юга, враг запустил 8 "Шахедов", 7 из них сбили силы ПВО.

Воздушный бой силы противовоздушной оружия вели около часа, по его итогам 7 воздушных целей удалось уничтожить.

Однако не обошлось без прилета.

"Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в 9-ти этажный дом спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена. Уже известно об одном погибшем человеке (по состоянию на 7 часов утра количество погибших возросло до двух человек. – Ред.) и 7 пострадавших, среди которых беременная женщина и маленький ребенок. Продолжается поисково-спасательная операция, по предварительным данным под завалами, могут быть люди", – отметили в Силах обороны юга.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в результате попадания "Шахеда" обрушилась часть дома: пострадали семь человек, есть погибшие. Такие данные на 7 утра 2 марта сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Число пострадавших и жертв может возрасти: на связь не выходят семь жителей дома.

Также сообщалось, что россияне нанесли удары по Харькову и области. В результате вражеской атаки погиб мужчина.