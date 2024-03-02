В Одессе вследствие атаки БПЛА разрушен дом: количество жертв возросло, еще 7 человек не выходят на связь

В результате ночной атаки дронов, осуществленной российскими войсками 2 марта, в Одессе разрушена многоэтажка. Известно о по меньшей мере двух жертвах и семерых раненых, среди которых – ребенок.

Между тем на связь не выходят еще семь жителей пораженного российскими террористами дома, продолжается поисково-спасательная операция. Подробности рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Одесса. В результате атаки российских террористов разрушена 9-этажка. По меньшей мере два человека погибли, их тела достали из-под завалов спасатели ГСЧС. Еще 7 человек пострадали. Среди них есть ребенок. Спасательная операция продолжается непрерывно, ведь под завалами могут быть люди. По состоянию на сейчас есть данные, что на связь не выходят 7 жителей многоэтажки", – рассказал он в 7 часов утра.

К поиску людей, которые могут оставаться под завалами, привлекли кинологов со специально обученными собаками. На месте также работают психологи Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям: за психологической помощью к ним обратилось уже более 50 одесситов.

Кроме того, рассказал Клименко, вблизи разрушенного дома оперативно развернули пункты обогрева: из-за вражеской атаки без теплоснабжения осталось десяток многоквартирных домов.

Напомним, ранее стало известно, что Украину минувшей ночью россияне атаковали 17 дронами-камикадзе : защитники неба над нашим государством сбили 14 из них.

Только на Одесщину российские террористические войска в ночь на 2 марта направили 8 "Шахедов", 7 из них удалось сбить силам ПВО.