В Одессе "Шахеды" окупантов попали в многоэтажки: пострадали семь человек

Армия России в ночь на субботу, 2 марта, снова ударила по Одессе ударными беспилотниками "Шахед". Оккупанты попали по жилым многоэтажным домам и и ранили семь местных жителей.

О последствиях российской преступной атаки рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram. Взрывы в городе прогремели около 1 ночи.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что вражеские беспилотники атакуют Одессу и область из Черного моря по нескольким направлениям.

По словам Кипера, из-за российской атаки ударными БПЛА в Одессе повреждены жилые многоэтажные дома. Пострадали семь человек, среди которых – 3-летний ребенок.

По данным главы ОВА, 3-летний малыш получил ссадины ножки, сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. Шесть взрослых, предварительно, в состоянии средней тяжести.

"На месте продолжают работать специалисты. Разбираются завалы, под ними могут находиться люди", – сообщил Кипер.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 февраля оккупанты снова атаковали Одессу ударными беспилотниками и попали в жилой дом в Приморском районе. В результате атаки россиян пострадали три человека. Один человек погиб.

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