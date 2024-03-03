В Одессе спасатели завершили поисково-спасательные работы: в результате российского удара погибли 12 человек

В Одессе вечером в воскресенье, 3 марта, завершили поисково-спасательную операцию на месте попадания дрона российских оккупантов в многоэтажку. Всего в результате теракта России погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram. Спасатели искали под завалами тела погибших почти два дня.

"Поисковая операция на месте трагедии завершена. В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пятеро из них – дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет", – говорится в сообщении.

Этот российский теракт – самая масштабная трагедия по одновременному количеству погибших в Одессе с начала полномасштабного вторжения.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram отметил, что спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы около 20:40. Последней нашли девочку Злату 2016 года рождения. Ее братик Сергей, сестричка Лиза и родители тоже погибли.

"Благодарю каждого, кто в эти дни был на месте происшествия, был рядом с пострадавшими", – написал Клименко.

На официальной странице ГСЧС Украины в Telegram подчеркнули, что аварийно-спасательные работы на месте удара россиян по многоэтажке в Одессе длились непрерывно почти двое суток. Вечером в воскресенье они были завершены.

Также там опубликовали видео, как шла операция по поиску погибших и живых одесситов в разрушенном российскими войсками доме.

Напомним, что жертвами россиян в Одессе стали многодетная семья военных – Олег и Татьяна Кравец. Вместе с ними погибли трое их детей – Лиза, Злата и Сергей.

Также в результате теpрoристической атаки РФ на Одессу 2 марта погибла Анна Алексеевна Чебан, много лет проработавшая врачом-педиатром в детской городской поликлинике №2.

Также умерла жена и сын баптистского пресвитера Сергея Гайдаржи – Анна и трехмесячный Тимофей.

Россияне также убили трехлетнего Марка. Мама мальчика Анастасия находится в больнице в тяжелом состоянии. Отец Виталий погиб.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России в ночь на субботу, 2 марта, ударила по Одессе ударными беспилотниками "Шахед". оккупанты попали по жилому многоэтажному дому. Воскресенье, 3 марта, в городе был объявлен днем траура. На место трагедии люди несли цветы, свечи и игрушки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание поставок оружия и ПВО для защиты украинцев приводит к таким трагедиям, как 2 марта произошло в Одессе.

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