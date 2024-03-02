'Российский террор должен проиграть': Зеленский призвал мир не медлить с поставкой Украине систем ПВО. Видео

Затягивание поставок оружия и ПВО для защиты украинцев приводит к таким трагедиям, как сегодня произошло в Одессе. Но мир знает, что можно противопоставить террору.

Об этом заявил Владимир Зеленский в традиционном обращении в субботу, 2 марта. Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина не просила ничего больше, чем нужно, чтобы защитить жизнь своих граждан.

"Весь день в Одессе продолжалась спасательная операция на месте попадания российского "шахеда". Сейчас спасатели, полиция и другие службы продолжают работать - есть информация, что под завалами до сих пор есть люди", – заявил Зеленский и особо отметил коллектив ГСЧС Украины.

Он также рассказал, что по состоянию на данный момент известно о семи погибших, среди них два ребенка. Младенец – четыре месяца, его звали Тимофей. И мальчик – Марк, которому еще не исполнилось и трех лет.

Восемь человек пострадали, среди них девочка, три года. Всем, кто был ранен, оказывается необходимая помощь. Президент также отметил, что никакого военного смысла в подобных атаках нет и быть не может.

"Это террор, целью которого является исключительно уничтожение жизней, исключительно запугивание людей. У мира есть достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет", – отметил президент.

Он отметил, что затягивание поставок оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что перечень детей, чьи жизни уносит Россия, постоянно растет.

"Ежедневно я в коммуникации с партнерами, чтобы мы могли получить именно то, что необходимо. Каждый день – доклады военных. Каждый день Главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У Главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые", – отметил президент

По словам главы государства, все украинские командиры должны знать фронт и чувствовать его реальные потребности. Они должны быть реально с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей.

Кроме того, президент рассказал, что уже в начале следующей недели после возвращения генерал-полковника Сырского с фронта он ожидает его с детальным докладом и конкретными предложениями относительно дальнейших изменений и наших действий.

"Готовим и дальнейшую работу с партнерами – наши встречи, наши переговоры – ради оружия для Украины, ради непрерывности поддержки. Сила нужна, и от всех. Надо выиграть эту битву. Сражение против зла и также против уныния, на которое Путин очень рассчитывает. Надо защитить Украину и жизнь. И мы можем это сделать", – подчеркнул президент.

Он также поблагодарил каждого и каждого, кто сейчас в бою, на боевых постах, на боевых задачах, всех воинов мобильных огневых групп, всех, кто защищает наше небо.

"Украина не просила ничего больше, чем нужно, чтобы защитить жизнь. А когда жизнь теряются, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, ограничивающие нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет помнить это. Российский террор должен проиграть. Это принципиально", – резюмировал свое обращение украинский лидер.

Напомним, армия России в ночь на субботу, 2 марта, ударила по Одессе ударными беспилотниками "Шахед". Оккупанты попали по жилому многоэтажному дому. Полностью уничтожен один подъезд. Воскресенье, 3 марта, объявлено в городе днем траура.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 февраля кафиры снова атаковали Одессу ударными беспилотниками и попали в жилой дом в Приморском районе. В результате атаки россиян пострадали три человека. Один человек погиб.

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