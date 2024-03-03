В Одессе погибли супруги военные с ребенком, еще двое их детей могут быть под завалами – СМИ

В Одессе в результате российского теракта погибла многодетная семья военных. Мужа с женой и одним ребенком спасатели обнаружили под завалами.

Еще двое их детей считаются пропавшими. Об этом сообщает издание "Суспільне Новини".

В СМИ со ссылкой на слова близких друзей погибших рассказали, что тела Олега и Татьяны Кравец, а также их семимесячной дочери Лизы обнаружили под завалами. При этом еще двое детей считаются пропавшими.

Знакомая погибшей семьи рассказала, что Олег и Татьяна были военными, познакомились на службе. Позже женщина уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью. Также известно, что муж был последним сыном своих родителей – его брат Евгений погиб в 2014 году в зоне АТО.

Также в СМИ рассказали, что погибшая девочка Лиза была единственным общим ребенком супругов, 29 февраля ей исполнилось семь месяцев. Татьяна имела еще троих детей от предыдущего брака, двоих из них, девятилетнего Сергея и восьмилетнюю Злату, спасатели продолжают искать под завалами.

"Он взял ее с тремя детьми, и они родили Лизоньку. Старший мальчик, Владимир, поехал в Рауховку к дедушке с бабушкой и остался жив, а трое погибли: общий ребенок и двое первого брака", – рассказала знакомая погибшгих.

Вторая подруга погибших рассказала журналистам, что сотрудники ГСЧС пытались найти кого-либо из супругов. В момент удара муж с женой и маленькой дочерью были в спальне. Спасатели поднимались наверх в уцелевшую часть квартиры туда, звали их, но было очевидно, что они не выжили.

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