Почему Воздушные силы стали чаще сбивать самолеты России: Игнат назвал причину

Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили дополнительные инструменты, позволяющие чаще сбивать вражеские самолеты. Потери авиации стали серьезным психологическим ударом пороссийским военным летчикам.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 2 марта. Он отметил, что самолеты оккупантов уничтожаются и на южном, и на восточном направлениях.

"Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно, оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти каждый день, и враг не чувствует себя так свободно, как это было раньше", – сказал спикер.

Юрий Игнат также сообщил, что уже шесть дней подряд украинские военные не фиксируют полетов вражеских самолетов А-50 над Азовским морем.

"Су-34 и Су-35 уже не могут свободно себя чувствовать. Управляемая авиабомба имеет ограниченный радиус действия. Для того чтобы доставать подальше, нужно подлетать поближе. Подлетать поближе – это может быть конец. Летчики, их командование это прекрасно понимают и действуют осторожнее. Это дает возможность нашим войскам перевести дыхание", – сказал Игнат.

Он добавил, что отсутствие А-50 в небе – хороший и приятный факт. В настоящее время оккупанты не знают, как дальше использовать свои самолеты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В британской разведке заявили, что после потери еще одного A-50 РФ, вероятно, остановила их применение до тех пор, пока внутренние расследования не выявят причины, повлекшие неэффективность защиты, а также способы уменьшения угрозы.

– 1 марта Воздушные силы уничтожили очередной российский Су-34. Украинские партизаны выявили место его падения в районе Мариуполя. В войне против Украины оккупанты потеряли уже 38 таких самолетов.

– 28 февраля Юрий Игнат рассказал, что вражеские летчики уже не рискуют приближаться к границам Украины.

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