Россия приостановила использование самолетов А-50 у границы после двух потерь – британская разведка

После потери второго самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 Россия, вероятно, остановила их полеты. Это будет продолжаться до тех пор, пока внутренние расследования террористов не выявят причины, повлекшие неэффективность защиты этих самолетов, а также способы уменьшения угрозы, которую продолжает представлять украинская противовоздушная оборона.

Об этом говорится в сводке Британской разведки. Как отмечается, российская армия будет искать способы компенсации потери A-50, возможно, путем модернизации других самолетов или возвращения в эксплуатацию ранее законсервированных самолетов.

"Потеря этого средства, обеспечивающего ежедневное командование и управление российскими воздушными операциями, очень вероятно, значительно ухудшит ситуационную осведомленность экипажей самолетов. Это пробел в возможностях, которые Россия не может себе позволить над спорным воздушным пространством восточной и южной Украины", – говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что этот пробел в возможностях недопустим для России.

"Вполне вероятно, что России придется изучить варианты преодоления этого разрыва, в том числе перепрофилирование самолетов и принятие большего риска ради обеспечения эффективной воздушной поддержки, в которой нуждаются ее сухопутные войска, но которую они, скорее всего, не получают", – считают в Минобороны.

Также отмечается, что с возобновлением операций А-50 усталость самолетов и экипажей почти неизбежно вырастет, а флот станет еще более растянутым.

"Совершенно реально, что Россия может попытаться вернуть в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты А-50, чтобы смягчить эту проблему", – считает британская разведка.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что оккупационные войска России снизили интенсивность использования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛВ) А-50. По всей видимости, враг сделал соответствующие выводы после потери двух таких бортов за последние два месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, перед началом полномасштабной войны в РФ было всего девять самолетов-разведчиков: три А-50 и шесть А-50У. Оккупанты используют их в качестве корректировщиков при массированных обстрелах Украины, один такой самолет стоит не менее $330 млн.

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