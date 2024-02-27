Враг делает выводы: Игнат заявил, что оккупанты уже несколько дней не используют самолеты А-50

Оккупационные войска России снизили интенсивность использования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛJ) А-50. По всей видимости, враг сделал соответствующие выводы после потери двух таких бортов за последние два месяца.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты уже несколько дней не поднимали в воздух самолеты-разведчики.

Он напомнил, что с начала полномасштабной войны агрессор понес три потери А-50. В частности, в феврале прошлого года такой самолет вывели из строя белfрусские партизаны на авиабазе "Мачулищи" (Минская область РБ).

А в 2024-м Воздушные силы ВСУ сбили российские А-50 и самолет Ил-22 над Азовским морем 14 января. Кроме этого, 23 февраля в Силах обороны сообщили о сбитии А-50У оккупантов.

"Несколько дней их нет. Не приняли они такое решение отправлять еще и еще самолеты", – указал Игнат.

Он говорит, что на вооружении у россиян есть немного такой специальной техники. Хотя поврежденный в Беларуси А-50 они могли восстановить: возможно, сняли с другого запчасти и поставили путем донорства, что является распространенной в мире практикой.

"Но те два уничтожены, и враг уже задумался, стоит ли рисковать дальше, используя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Враг делает выводы и осознает, что может быть уничтожен", – отметил спикер Воздушных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, перед началом полномасштабной войны в РФ было всего девять самолетов-разведчиков: три А-50 и шесть А-50У. Оккупанты используют их в качестве корректировщиков при массированных обстрелах Украины, один такой самолет стоит не менее $330 млн.

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