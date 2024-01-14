А-50 сбит, Ил-22 поврежден: появились данные о поражении двух важных российских самолетов

Вечером 14 января Силы обороны Украины поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. По предварительной информации, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 был сбит, а Ил-22 – поврежден.

Видео дня

Об этом сообщили мониторинговые каналы в Telegram. В сети также опубликовали радиоперехват пилота Ил-22, пытавшегося приземлиться в Анапе (РФ), с просьбой о пожарных и "скорой".

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" написал, что оккупанты не могли связаться с одним бортом А-50 и одним бортом ИЛ-22М. В то же время истребитель СУ-30СМ, который летал вместе с ними, на связь выходит.

Отметим, что в Воздушных Силах ВСУ эту информацию пока что не подтвердили.

Если данные о поражении этих российских самолетов подтвердятся, для России их потеря будет очень ощутима, ведь А-50 выступает в роли корректировщика при массированных обстрелах Украины. Эти самолеты обеспечивают координацию с истребителями и создают картину воздушного боя. На вооружении страны-агрессора есть только 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Цена одного – около $330 млн.

В 2023 году один A-50 уже получал повреждения в результате атаки БПЛА на авиабазу "Мачулищи" недалеко от Минска.

Нардеп Юрий Мысягин, который является представителем комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки написал, что около 21:00 украинскими подразделениями "было нанесено огневое поражение по двум самолетам ВКС РФ, а именно самолету А-50 ДРЛО и бомбардировщику ИЛ-22М, которые находились над акваторией Азовского моря."

По его словам, А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, он находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако скрылся с радаров, после начала понижения, в районе Керчи.

Глава правления фонда "Повернись живим" Тарас Чмут на своей странице в социальной сети Х намекнул, что цели были поражены украинскими подразделениями ПВО.

"Для наших ППОшников точно нужно какой-нибудь новый проект запустить!" – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский рассказал, что некоторым дальнобойным оружием в Украине было уничтожено "26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били ракетами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!