"Уничтожили 12 самолетов и 26 вертолетов за сутки": Зеленский рассказал об использовании западного оружия и указал на проблему с поставками

Задержка в выделении Украине военной помощи – это "большое количество погибших людей". Западное оружие Силы обороны нашей страны эффективно используют для защиты людей.

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Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский 11 января на встрече с представителями балтийских СМИ. Видеозаписью разговора поделился Офис президента на YouTube-канале.

Отвечая на вопрос журналистки, Зеленский отметил: чтобы понимать войну, нужно быть – хотя бы иногда – в Украине. В качестве примера он рассказал о противовоздушной обороне.

"Задержка влияет. Точно не влияет позитивно", – сказал он, имея ввиду сроки помощи от партнеров.

Нужно, чтобы наши союзники были реалистами в вопросе войны. "И понимали, как эти сроки (поставок военной помощи, выделения средств. – Ред.) влияют на риски и те потери, которые у нас есть", – отметил президент.

Он подчеркнул, что благодарен всем партнерам, которые давали украинцам "возможность бороться и выжить".

Основные системы ПВО нашей страны – это Patriot, NASAMS, IRIS-T, Hawk. Есть и другие, которые помогают. "Но если мы говорим о серьезных ракетных ударах, там где 100+, или десяток "Кинжалов" за одни сутки, баллистика, дроны... Когда суммарно 200 ударов, например, на головы людям – детям, военным, всем – то здесь без, к примеру, Patriot, невозможно выжить", – заявил Зеленский.

С одной стороны он благодарен от имени всего украинского народа за то, что у нас есть системы ПВО.

"А с другой стороны: а как жить спокойно и спать, если понимаешь, что у тебя есть десятки таких систем, а Украине, если бы дали сегодня семь, то люди в Харькове, Херсоне, Одессе не погибали бы? Можно ли с этим нормально жить? Ну я честно вам скажу, откровенно, я как человек не понимаю этого", – сказал гарант.

Партнеры знают, что некотором дальнобойным оружием (президент специально не назвал конкретное наименование) "мы уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били ракетами".

"Мы 12 уничтожили! За раз! Просто было чем..." – отметил Зеленский. Он подчеркнул, что применение этого западного дальнобойного оружия и уничтожение российских самолетов, которые поднимались бомбить Украину, – "это не война, это была наша защита".

"Задержка – это большое количество погибших людей", – подытожил президент Украины.

Напомним: в октябре 2023 года Силы обороны Украины нанесли удары по аэродромах в районах оккупированных Бердянска и Луганска. Тогда были уничтожены самолеты и вертолеты российских войск, средства противовоздушной обороны и живая сила противника.

Как писал OBOZ.UA, миллион артиллерийских снарядов, которые обещал Украине изготовить и поставить Евросоюз, все еще остается реальной целью, утверждают в Европейской комиссии. Выполнить свое обещание ЕС может до весны 2024 года.

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