Миллион снарядов для ВСУ: в ЕС уточнили срок, за который справятся с производством

Миллион артиллерийских снарядов, которые обещал Украине изготовить и поставить Евросоюз, все еще остается реальной целью. Выполнить свое обещание ЕС может до весны 2024 года.

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Об этом заявила представитель Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель на ее брифинге 11 января в Брюсселе. Она также рассказала, в каком состоянии этот процесс сейчас.

В ходе своего выступления Бернсель отметила, что промышленность Евросоюза "уже имеет производственные мощности, значительно превышающие миллион артиллерийских снарядов".

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, блок сможет достичь "этой цели к весне".

Вместе с тем Бернсель отметила, что процесс производства затормозился.

Отметим, что в настоящее время Украина получила около 30% от обещанного миллиона снарядов.

Напомним, что недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина вряд ли сможет получить миллион боеприпасов от Евросоюза до весны 2024 года. По его словам, эта цифра "вряд ли будет достигнута".

Как сообщал OBOZ.UA:

Страны Европейского Союза в марте 2023 года согласовали план совместных поставок артиллерийских снарядов в Украину, согласно которому должен быть отправлен Киеву один миллион патронов калибра 155 мм. План должен был заработать с мая.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, чтобы выполнить свое обещание по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года, Евросоюз должен перенаправить экспорт боеприпасов из стран третьего мира в Киев.