Миллион снарядов для Украины: Боррель раскрыл детали плана совместных поставок боеприпасов

Страны Европейского Союза в понедельник, 20 марта, согласовали план совместных поставок артиллерийских снарядов в Украину. Будет отправлен один миллион патронов калибра 155 мм, план заработает с мая.

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Об этом сообщил высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам совместного заседания Совета ЕС с участием министров иностранных дел и министров обороны стран-членов Евросоюза. Он раскрыл детали договоренности.

Одобренный план основывается на предложении Борреля потратить 1 миллиард евро на снаряды из своих складов, чтобы вскоре сформировать больше поставок в Киев, и еще 1 миллиард – на совместные закупки. Новыми совместными усилиями по закупкам будет руководить Европейское оборонное агентство ЕС.

В совместном заказе боеприпасов примут участие 17 стран ЕС и Норвегия, имеющая тесные экономические связи с блоком.

Вскоре это количество стран вырастет до 20 или даже больше, а сам проект начнут реализовывать до конца мая.

"Первый путь (помощи Украине) предусматривает поставку боеприпасов из уже существующих складов. Второй – поставки 155-мм боеприпасов от европейской оборонной промышленности и от Норвегии. Сейчас 17 стран-членов и Норвегия подписались под проектом Европейского оборонного агентства, но я знаю, что больше присоединятся вскоре. Думаю, что нас будет более 20 стран-членов, которые будут участвовать в этом проекте. Поэтому этот проект продвигается хорошо, и контракты с промышленностью должны быть заключены до конца мая", – сказал Боррель.

Он также рассказал, что во время сегодняшней встречи министров иностранных дел состоялась видеоконференция с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который проинформировал европейских чиновников о текущей ситуации и ходе войны.

"Кулеба снова передал нам очень четкое послание: "Мы нуждаемся в боеприпасах, и нуждаемся в них быстро". Ответ Совета ЕС был также четким: Украина может в дальнейшем рассчитывать на Европейский Союз. В связи с этим я рад объявить, что министры обороны и иностранных дел вместе согласились с предложением срочно предоставить артиллерийские боеприпасы из существующих складов путем совместного заказа, а также увеличить производственные возможности европейской оборонной промышленности", – отметил высокий представитель ЕС.

Боррель заметил, что для реализации этих планов странам ЕС придется работать по очень жесткому графику. Их целью является предоставление Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов в течение одного года.

"Для этого мы воспользуемся поставками уже существующих складов и совместным заказом на новое производство. В финансовом измерении мы говорим о 2 миллиардах евро на возмещение. Но следует учесть, что такое возмещение покрывает 55-60% от фактических издержек. Так что с практической точки зрения мы говорим о расходах, которые вдвое превышают эту сумму", – добавил Боррель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 марта, главы МИД ЕС утвердили план поставки боеприпасов для Украины