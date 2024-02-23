Самолет дальнего радиолокационного обнаружения: что за А-50 сбили над Азовским морем и сколько их осталось у России

Вечером в пятницу, 23 февраля, стало известно о сбитии еще одного российского самолета А-50 в районе Азовского моря. Перед началом полномасштабной войны у врага было всего девять таких самолетов: три А-50 и шесть А-50У.

OBOZ.UA решил разобраться, что это за самолет и сколько их осталось у врага после последних потерь.

Начнем с того, что А-50 – это советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО). Первый такой самолет принят на вооружение СССР в 1989 году.

А-50 может применяться для выявления и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Самолеты ДРЛО А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Напомним, что 14 января Силы обороны Украины поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 был сбит, а Ил-22 – поврежден.

После этого начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что у России осталось совсем немного таких самолетов ДРЛО – только восемь из них были в хорошем состоянии. Теперь же, по последним данным, у врага осталось не больше семи исправных А-50.

Самолет-разведчик А-50 был создан на базе Ил-76, он изготовлен в 1978-1985 годах. Позже Россия разработала несколько усовершенствованных версий, в частности модернизированные варианты А-50М и А-50У и экспортные А-50И и А-50ЭИ.

Базовую стоимость А-50 оценивают в $330 млн. Но модернизированные версии стоят гораздо дороже, отмечает Forbes.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 января россияне снова поднимали самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Азовским морем вскоре после сбития такого же борта. В Воздушных силах ВСУ тогда отметили, что он испытывает свою судьбу.

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