В РФ осталось 8 исправных А-50: Буданов сказал, как потеря самолета ДРЛО может повлиять на авиацию врага

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем российского А-50 в России осталось совсем немного таких самолет ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения и управления). Только восемь из них сейчас в хорошем состоянии.

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Об этом Буданов сказал в интервью Financial Times. "А-50 был сбит и взорвался...Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению для нас, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе", – отметил он.

Уничтожение одного и сильное повреждение второго самолета нанесло значительный удар по военно-воздушным силам врага.

По словам Буданова, потеря А-50, вероятно, окажет влияние на способность РФ круглосуточно действовать и поддерживать связь в зоне конфликта.

Напомним, что самолеты ДРЛО А-50 очень ценны для россиян. Они играют роль корректировщиков во время массированных обстрелов Украины и стоят не менее $330 млн.

Огромной потерей для Кремля является и очень ценный и обученный экипаж. Так, в самолете А-50 было около 5 членов экипажа и 10 членов тактического экипажа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 14 января Силы обороны Украины поразили над Азовским морем два самолета российских оккупационных войск. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 был сбит, а Ил-22 – поврежден.

– В ВС ВСУ отметили, что российский самолет Ил-22, вероятно, смог долететь до аэродрома. При этом он все равно не подлежит восстановлению.

– В ВС РФ пытаются списать потерю самолетов А-50 и Ил-22 на ошибку оператора собственной ПВО. Это делается для того, чтобы убедить пилотов в том, что выполнение задач по-прежнему безопасно.

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