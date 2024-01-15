'Человеческий фактор': в ВС РФ пытаются списать потерю самолетов А-50 и Ил-22 на ошибку оператора собственного ПВО

В ВС РФ пытаются списать потерю самолетов А-50 и Ил-22 на ошибку оператора собственного ПВО. Это делается для того, чтоб убедить пилотов в том, что выполнение заданий по-прежнему является безопасным.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". По его данным, удар по ДРЛО А-50 был нанесен с использованием американского ЗРК MIM-104 Patriot.

Исчезновение самолета с радаров состоялось непосредственно после поражения. Информации о выживших в ходе катастрофы нет.

"Непосредственно после катастрофы была запущена "утка" о том, что ДРЛО А-50 был сбит силами собственной ПВО ВКС РФ. Данный месседж является внутренней информационной операцией направленной на пилотов ВКС РФ, которые выполняют боевые задания в зоне акваторий двух морей. Цель – убедить пилотов в том, что выполнение заданий по-прежнему является безопасным, а то, что произошло – всего лишь ошибка оператора. Человеческий фактор. Тем самым, цинично унизили военнослужащих войск противовоздушной и противоракетной обороны", – пишет автор канала.

Примечательно, что на вооружении ВКС РФ находится всего три, а теперь уже два, исправных и боеспособных ДРЛО А-50. Все они были задействованы в войне, которую развязала Россия. Два зачастую используются в акваториях Черного и Азовского морей, еще один – севернее от зоны боевых действий.

Автор канала также добавил, что события последних двух недель в значительной степени увеличили уязвимость российских систем противовоздушной обороны перед ударами со стороны Вооруженных сил Украины. Среди прочего, речь идет о Крыме.

Следует отметить, что пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков попытался уклониться от ответа на вопрос о двух потерянных самолетах А-50 и Ил-22. За комментариями он отправил к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Операцию по ликвидации вражеских самолетов провели в Приазовье. Информацию об этом 15 января подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, опубликовав видеофрагмент схемы объективного контроля за полетами вражеских самолетов.

Напомним, вечером 14 января появилась информация о том, что Силы обороны Украины сбили над Азовским морем самолет-разведчик А-50 и повредили бомбардировщик Ил-22 российских войск. После новостей об этом утром 15 января командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал интересный намек со словами: "Это вам за Днепр!". Заметим, что накануне была годовщина трагического дня 14.01.2023, когда Россия нанесла ракетный удар по дому в Днепре, отобрав жизнь 46 мирных украинцев.

Учитывая новые данные, с начала российского вторжения в феврале 2022-го и по сей день защитники Украины уничтожили уже 331 самолет армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, самолет ДРЛВ А-50 очень ценен для российской армии. Для оккупантов он работает корректировщиком во время массированных обстрелов Украины и стоит по меньшей мере $330 млн.

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