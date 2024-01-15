Отправили к Шойгу: в Кремле попытались уклониться от ответа на вопрос о двух потерянных самолетах

Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков попытался уклониться от ответа на вопрос о двух потерянных самолетах А-50 и Ил-22. За комментариями он отправил к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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Об этом сообщают российские СМИ. По словам Пескова, у Кремля нет информации о том, чтобы какие-то российские самолеты были сбиты украинскими силами.

"Нет, информации нет", – ответил Песков.

"Потом все же это тема, которая касается хода специальной военной операции", – добавил он, порекомендовав уточнять эту информацию в минобороны России.

Отметим, что операция по ликвидации вражеских самолетов была проведена в Приазовье. Информацию об этом 15 января подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, опубликовав видеофрагмент схемы объективного контроля за полетами вражеских самолетов.

Напомним, вечером 14 января появилась информация о том, что Силы обороны Украины сбили над Азовским морем самолет-разведчик А-50 и повредили бомбардировщик Ил-22 российских войск. После новостей об этом утром 15 января командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал интересный намек со словами: "Это вам за Днепр!" Заметим, что накануне была годовщина трагического дня 14.01.2023, когда Россия нанесла ракетный удар по дому в Днепре, забрав жизнь 46 мирных украинцев.

Учитывая новые данные, с начала российского вторжения в феврале 2022-го и по сей день защитники Украины уничтожили уже 331 самолет армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, самолет ДРЛО А-50 очень ценен для российской армии. Для оккупантов он работает корректировщиком во время массированных обстрелов Украины и стоит по меньшей мере $330 млн.

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