Залужный подтвердил уничтожение Воздушными силами А-50 и Ил-22 врага и поблагодарил за операцию

Воины Воздушных сил ВСУ вечером 14 января уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Кроме того, защитники навеки "приземлили" воздушный пункт управления Ил-22 ВС РФ.

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Операцию провели в Приазовье. Информацию об этом 15 января подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, опубликовав видеофрагмент схемы объективного контроля за полетами вражеских самолетов.

"Благодарю Воздушные силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье. Слава Украине!" – подчеркнул генерал.

В ВС ВСУ тоже добавили, что спецоперация украинских защитников прошла успешно, и пообещали: "Продолжение следует".

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" отметили очень жирный "улов" ВСУ. Подчеркивается, что кроме самих бортов, очевидно, наши воины отминусовали еще и много живой силы ВС РФ. Ведь экипаж А-50 обычно насчитывает пять человек, тактический – 10 человек.

"Про ИЛ-22 вообще молчу, сколько он вмещает. Очень жирно", – говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 14 января появилась информация о том, что Силы обороны Украины сбили над Азовским морем самолет-разведчик А-50 и повредили бомбардировщик Ил-22 российских войск. Украинские паблики опубликовали также радиоперехват пилота Ил-22, который пытался приземлиться в Анапе (РФ) и просил отправить к нему пожарных и скорую.

Утром 15 января командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал интересный намек со словами: "Это вам за Днепр!" Накануне была годовщина с трагического дня 14.01.2023, когда Россия нанесла ракетный удар по дому в Днепре, забрав жизнь 46 мирных украинцев.

Учитывая новые данные, с начала российского вторжения в феврале 2022-го и по сей день защитники Украины уничтожили уже 331 самолет армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, самолет ДРЛО А-50 очень ценен для российской армии. Он работает корректировщиком во время массированных обстрелов оккупантами Украины и стоит минимум $330 млн.

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