'Это вам за Днепр': Олещук сделал интересный намек после новостей о поражении над Азовским морем двух самолетов РФ

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук интересно намекнул на уничтожение важной военной цели РФ – как ответ на ракетный удар врага по дому в Днепре год назад. Он сделал это после того, как в сети распространились новости о поражении двух российских самолетов.

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Соответствующий пост появился в его официальном Telegram-канале утром 15 января. В нем опубликована также фотография уничтоженного агрессором днепровского дома.

"Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги!" – написал Олещук под снимком, датированным 14.01.2023.

Он не стал говорить, о чем именно идет речь, а постскриптум добавил: "пока без деталей".

Напомним, что вечером 14 января в СМИ сообщалось о поражении воинами ВСУ двух российских самолетов над Азовским морем. Предварительно, защитники сбили самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛВ) А-50, а также повредили бомбардировщик Ил-22 армии РФ.

В этот же день в Днепре прошла панихида, во время которой горожане и представители власти почтили память жертв российского ракетного удара по девятиэтажке 14 января 2023 года. Тогда оккупанты ударили по дому, где проживало около 1700 человек, крылатой ракетой Х-22 и уничтожили два подъезда, убив 46 мирных украинцев, среди которых было шестеро детей. Еще более 80 человек пострадали, сотни жителей остались без жилья и автомобилей.

К этому террористическому акту причастен 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиаполк ВС РФ, базирующийся в Шайковке. Расследователи еще в прошлом году назвали имена 44 его военнослужащих, непосредственно привлеченных к исполнению преступного приказа.

Со своей стороны Офис генерального прокурора Украины объявил подозрение за совершение военного преступления командиру этого полка. Кроме бомбардировки дома в Днепре, он также причастен к ракетным ударам РФ по одесскому ТЦ "Ривьера", городскому дому культуры в Лозовой (Харьковщина), кременчугскому ТЦ "Амстор" (Полтавщина), дому и базе отдыха "Годжи" в Сергеевке (Одесщина), которые привели к десяткам погибших и сотням пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 декабря воины Сил обороны Украины уничтожили истребитель Су-34 и бомбардировщик Су-30СМ оккупационной армии РФ. Вражеские самолеты защитники "приземлили" навеки на Мариупольском и Одесском направлениях соответственно.

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