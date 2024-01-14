РФ должна ответить за все: год назад оккупанты убили 46 мирных украинцев, попав в дом в Днепре

Ровно год назад, 14 января 2023-го, российские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному жилому дому в Днепре, уничтожив два подъезда. Спасатели разбирали завалы в течение 69 часов, после чего была подтверждена гибель 40 взрослых и шестерых детей, по меньшей мере 79 граждан пострадали.

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В годовщину трагедии на жилом массиве Победа днепряне провели панихиду по погибшим, принеся на руины цветы и зажег лампадки. OBOZ.UA напоминает об этом военном преступлении россиян, на которое отреагировали мировые лидеры, заявив, что страна-агрессор Россия должна ответить за весь террор, который совершает против Украины.

Спасательная операция длилась трое суток

Ракетный удар произошел около 15:30 по киевскому времени, обрушив массивные строительные конструкции десятков квартир в доме, где проживало примерно 1700 человек. Сначала сообщалось о девяти погибших и 60 раненых.

Спасательные службы на месте ракетного удара работали на протяжении суток без перерыва. На следующий вечер количество жертв возросло до 29. Еще десятки человек попали в больницы, в том числе 12 имели тяжелые травмы. В целом же поисково-спасательная операция длилась 69 часов и была завершена в 13:00 во вторник, 17 января.

Уточненные данные по состоянию на 19 января засвидетельствовали гибель 46 человек, в том числе шестерых детей, самому младшему из которых было 11 месяцев. Ранения в результате атаки получили 79 жителей (в том числе 16 детей). Среди погибших – заслуженный тренер Украины по боксу, главный тренер сборной Днепропетровской области Михаил Кореновский.

Ракетный удар разрушил 236 квартир. Правоохранители приняли 420 заявлений о поврежденном имуществе, 43 – повреждении автомобилей и 10 – админзданий. Безвестно пропавшими оставались 11 человек.

Международная реакция

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал атаку на жилой дом в Днепре "отвратительной и неприемлемой", и заверил, что Канада и дальше будет оказывать помощь Украине.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал Россию террористическим государством, для которого "придет время ответственности за совершенные преступления".

Старший политический советник Хельсинкской комиссии США Пол Массаро написал в соцсети: "Это мог быть Вашингтон. Это мог быть Берлин. Это мог быть Лондон. Но это Днепр, потому что Украина защищает всех нас. Они заслуживают лучшего, чем быть оставленными один на один с российскими террористами".

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что нападениями на Днепр и другие украинские города Россия снова доказала, что она – террористическое государство. Политик призвала партнеров увеличить совместную военную поддержку Киева, а также заставить Россию ответить за все совершенные преступления.

Названы имена россиян, причастных к теракту

По данным Офиса Генерального прокурора, российские оккупанты атаковали здание в Днепре крылатыми ракетами типа Х-22, которые являются крайне неточными, но достаточно массивными, и приводят к многочисленным человеческим жертвам.

На следующий день после теракта, 15 января 2023 года, на сайте molfar.global был обнародован список военных, которые непосредственно были привлечены к совершению преступления. В частности, расследователи назвали имена 44 из 52 военнослужащих 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, базирующегося в Шайковке.

За совершение военного преступления объявлено подозрение командиру 52-го полка ВС РФ. Его действия квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Следствие установило, что российский полковник в сговоре с военным командованием РФ с использованием ракетоносцев-бомбардировщиков обеспечивал нанесение ударов ракетами X-22 и Х-32 по гражданским объектам Украины. Среди них – ТЦ "Ривьера" в Одессе, городской дом культуры в Лозовой Харьковской области, ТЦ в Кременчуге на Полтавщине, жилой дом и базы отдыха "Годжи" в Сергеевке Одесской области, многоэтажка в Днепре. Все они привели к гибели 88 и травмированию 240 человек.

Ныне заместитель начальника Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта ОГП Тарас Семкив заявил, что за время расследования ракетного удара в Днепре провели значительный объем следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве.

"Мы сделали 3D-модель разрушенного российской ракетой дома для документирования последствий удара, а также четкого понимания направления полета этой ракеты и порядка ее движения. В ходе расследования установили бортовой номер самолета Ту-22М3, который использовался для нанесения ракетно-бомбового удара. А также вся цепочка лиц, которые причастны к этому", – отметил он.

По его словам, прокуроры и следователи сосредотачивали работу, прежде всего, на установлении российских командиров, отдающих преступные приказы запускать ракеты по жилищной инфраструктуре Украины.

"Один из них – командующий дальней авиацией воздушно-космических сил ВС РФ по состоянию на январь 2023 года. Ему также подготовлено сообщение о подозрении. На этом расследование не останавливается. Мы продолжаем собирать доказательства и устанавливать всех причастных к этому ужасному преступлению, чтобы они понесли наказание", – сообщил Семкив.

Год спустя...

Через год после трагедии на жилом массиве Победа в уцелевшей части днепровской многоэтажки живут люди. На остановке напротив – детские игрушки и флаги, которые принесли горожане в память о погибших от удара российской ракеты. Это место называют "народным мемориалом" или "остановкой памяти".

Также 14 января 2024 года в Днепре провели панихиду по погибшим в результате попадания ракеты РФ в многоэтажку. На место трагедии горожане и чиновники принесли живые цветы, зажгли лампадки.

"...То была суббота. День для времени с семьей. День, после которого город прощался с целыми семьями. Оплакивал детей и родителей. Хоронил друзей, коллег и просто знакомых. Всего 46 человек. Среди них шесть парней и девушек, которых убили россияне. Направили на мирных тонны железа и взрывчатки. С тех пор там место сплошной боли. Не забудем ни одного из погибших. По области за великую войну их 298. Не простим!" – заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Искренние соболезнования днепрянам, потерявшим родных и близких.

Как сообщал OBOZ.UA, около 15:50 в понедельник, 27 июня 2022 года, войска РФ нанесли ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, где находились около тысячи человек. В результате сознательного теракта российских военных преступников погибли 22 работника и посетителя, более полусотни мирных граждан пострадали.

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