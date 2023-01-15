Погибли 20 человек, судьба около 40 неизвестна: новые детали и фото трагедии в Днепре

Появились обновленные данные о количестве погибших и раненых после российского ракетного удара в Днепре. По состоянию на 08:50 воскресенья, 15 января, найдены тела 20 человек (из них 1 ребенок), ранения получили 73 человека (из них 14 детей). Спасены 38 жителей дома на жилмассиве Победа (в том числе шесть несовершеннолетних).

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Статистику обнародовал глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко. Он сообщил, что более 40 пострадавших – в больницах, состояние четырех тяжелое, они в реанимации.

Руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в 8:25 писал, что есть 37 сообщений о пропавших.

"Сейчас нужно переселить жильцов не менее 236 квартир – это более 400 человек, живших в этом доме и рядом", – отметил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Оперативной информацией о ЧП поделилась также Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Спасатели отметили, что все еще продолжается ликвидация трех незначительных очагов тления в завалах.

Ротацию сотрудников ГСЧС, всю ночь разбиравших завалы, провели в 07:00. Возле места трагедии установлено четыре палатки Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и одну – от волонтеров (обеспечено питание). Психологи ГСЧС оказали помощь 40 пострадавшим.

Демонтаж опасных конструкций и поисково-спасательные работы не завершены. Разрушенный подъезд дома подсветили, чтобы работать в темное время суток.

Всего к работам привлечены 520 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС – 160 спасателей и 40 машин. Свою помощь оказывает и большое количество мирных жителей.

Также к поиску пострадавших привлечены четыре кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны) и 20 спасателей и 4 единицы техники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Киев).

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук подтвердил, что количество погибших уже достигло 20. "Об украинских спасателях знает весь мир благодаря самоотверженной работе личного состава", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL:

– Днем 14 января Россия провела очередную массированную атаку с воздуха по Украине. Одна вражеская ракета ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Один из подъездов был полностью разрушен, от него остались только тонны завалов, лежащих на земле.

– Прилет разрушил 72 квартиры, изуродовал более 230. Многие мирные жители оказались под руинами собственного дома. С 15 по 17 января в Днепре объявлен траур по погибшим.

– В Воздушных силах ВС Украины сообщили: разрушения вызвала авиационная ракета Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

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