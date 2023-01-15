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Погибли 20 человек, судьба около 40 неизвестна: новые детали и фото трагедии в Днепре

Дарья Дурова
War
4 минуты
17,2 т.
Прилет в Днепре

Появились обновленные данные о количестве погибших и раненых после российского ракетного удара в Днепре. По состоянию на 08:50 воскресенья, 15 января, найдены тела 20 человек (из них 1 ребенок), ранения получили 73 человека (из них 14 детей). Спасены 38 жителей дома на жилмассиве Победа (в том числе шесть несовершеннолетних).

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Статистику обнародовал глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко. Он сообщил, что более 40 пострадавших – в больницах, состояние четырех тяжелое, они в реанимации

Руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в 8:25 писал, что есть 37 сообщений о пропавших.

"Сейчас нужно переселить жильцов не менее 236 квартир – это более 400 человек, живших в этом доме и рядом", – отметил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Разрушенный дом в Днепре. Утро 15 января
Экстренные службы
Поиски людей под завалами. Утро 15 января 2023 года
Российская ракета полностью разрушила подъезд

Оперативной информацией о ЧП поделилась также Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Спасатели отметили, что все еще продолжается ликвидация трех незначительных очагов тления в завалах.

Ротацию сотрудников ГСЧС, всю ночь разбиравших завалы, провели в 07:00. Возле места трагедии установлено четыре палатки Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и одну – от волонтеров (обеспечено питание). Психологи ГСЧС оказали помощь 40 пострадавшим.

Демонтаж опасных конструкций и поисково-спасательные работы не завершены. Разрушенный подъезд дома подсветили, чтобы работать в темное время суток.

Ночью в Днепре продолжали разбирать завалы
Спасатель на месте ЧП
Поисково-спасательные работы

Всего к работам привлечены 520 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС – 160 спасателей и 40 машин. Свою помощь оказывает и большое количество мирных жителей.

Также к поиску пострадавших привлечены четыре кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны) и 20 спасателей и 4 единицы техники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Киев).

Разрушенный российской ракетой жилой дом
Количество погибших выросло

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук подтвердил, что количество погибших уже достигло 20. "Об украинских спасателях знает весь мир благодаря самоотверженной работе личного состава", – заявил он.

Сотрудник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям
Жертвами российского теракта стали десятки мирных жителей
Ракета попала в жилой дом
Место трагедии в Днепре
Наши спасатели
Собака ищет людей в руинах дома

Как писал OBOZREVATEL:

– Днем 14 января Россия провела очередную массированную атаку с воздуха по Украине. Одна вражеская ракета ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Один из подъездов был полностью разрушен, от него остались только тонны завалов, лежащих на земле.

– Прилет разрушил 72 квартиры, изуродовал более 230. Многие мирные жители оказались под руинами собственного дома. С 15 по 17 января в Днепре объявлен траур по погибшим.

– В Воздушных силах ВС Украины сообщили: разрушения вызвала авиационная ракета Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

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