Зеленский заявил о новых дальнобойных операциях в ответ на российские удары

Президент Владимир Зеленский одобрил новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. При этом он сообщил о нескольких эффективных разработках для противодействия реактивным "Шахедам" и о работе над их масштабным производством.

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Также глава государства определил совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым дальнейшие приоритеты активных действий украинских войск на фронте. Подробности он обнародовал в своем Telegram-канале.

Дальнобойные операции и борьба с реактивными дронами

"Согласовал и новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. Готовим расширение наших дальнобойных возможностей", – говорится в сообщении Зеленского.

Отдельно президент отметил работу украинских разработчиков и производителей оружия, инженеров и других специалистов, работающих над средствами противодействия реактивным "Шахедам".

По его словам, уже есть несколько разработок, эффективность которых подтверждена практическим применением и успешным уничтожением таких беспилотников.

"Работаем над тем, чтобы обеспечить системное применение, постоянную эффективность при сбивании и необходимое массовое производство", – подчеркнул глава государства.

Главные истории дня

Зеленский анонсировал изменения в медицинских подразделениях ВСУ

По итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого Зеленский анонсировал подготовку решения о дальнейших преобразованиях в работе Медицинских сил ВСУ. После смены руководства там планируют пересмотреть управленческие подходы и усовершенствовать систему реагирования на вызовы, с которыми сталкивается командование.

"Главное – максимально масштабировать успешные практики, применяемые в боевых бригадах и во всех эффективных патронатных службах бригад. Распространение успешного опыта Сил обороны – это приоритет для командующих всех уровней", – убежден украинский лидер.

Также речь шла об изменениях в нормативной базе и подходах к привлечению иностранных добровольцев к службе в Силах обороны Украины.

В заключение президент вместе с главнокомандующим ВСУ определили "дальнейшие приоритеты активных действий на фронте".

Напомним, в России из-за атак дронов приостановили работу ещё два НПЗ "Роснафты" – Сизранский и Саратовский НПЗ. Предприятия остановлены из-за повреждений в результате ударов по заводам украинских беспилотников. Ремонт на первом нефтеперерабатывающем заводе может длиться не менее месяца, на втором – еще дольше.

Как писал OBOZ.UA, с начала сентября остановил переработку Рязанский НПЗ, крупнейший завод "Роснефти", снабжающий топливом, в том числе, Московский регион.

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