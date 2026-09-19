Украинские военные уже уничтожили более 50 тыс. артсистем россиян – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины нанесли колоссальные потери артиллерийским подразделениям российской оккупационной армии. В период с февраля 2022 по сентябрь 2026 украинские войска уничтожили более 50 тысяч единиц различных артиллерийских систем оккупантов.

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Высокие показатели стали результатом ежедневной и слаженной боевой работы сразу нескольких родов войск. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Командная работа сил обороны

К уничтожению десятков тысяч единиц российской артиллерии причастны операторы ударных беспилотников, подразделеня разведки, специалисты контрбатарейной борьбы, бойцы ракетных войск и артиллерии, а также других составляющих Сил обороны Украины.

Спасенные жизни и демилитаризация

Каждая ликвидированная артиллерийская установка противника напрямую конвертируется в спасенные жизни украинских защитников и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов.

Также украинское военное командование отметило, что методичная демилитаризация российской армии продолжается.

Главные истории дня

Напомним, в течение 18 сентября и в ночь на 19 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных объектов противника. Под ударом оказались пункты управления БПЛА, полигон и объекты обеспечения противника.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении Силы обороны поразили пусковую установку российского ЗРК "Бук-М1".

Также стало известно о последствиях атак на предприятие в Таганроге и на установку С-400, с которой велся обстрел Киева.

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