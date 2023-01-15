В Днепре объявили трехдневный траур после ракетного удара РФ по жилому дому

В Днепре с 15 по 17 января объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара оккупантов по жилому дому на жилмассиве Победа. В настоящее время известно о 12 погибших, более 70 раненых, разбор завалов продолжается.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днепровского городского совета.

Днем 14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку, где проживают более 1,1 тыс. человек. Взрывом полностью уничтожена одна из секций дома.

Пока известно о 12 погибших. Также ранения получили 73 человека, почти все они сейчас находятся в больницах.

На месте трагедии продолжают работать спасатели, военные, городские службы, полиция и многие техники. Продолжается разбор завалов. Людям, чье жилье пострадало, организованы автобусы в пункты временного убежища, где горожане могут получить всю необходимую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Было установлено также имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, ранее приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!