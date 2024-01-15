ВСУ ликвидировали 980 оккупантов, уничтожили ракету и 24 артсистемы врага за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 100 единиц дорогостоящего вооружения и военной техники армии РФ. В частности, защитники сбили российскую ракету и сожгли более двух десятков артсистем.

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По количеству наибольших потерь врагу было нанесено в живой силе – минус 980 захватчиков за сутки, а значит 370 980 оккупантов за все время от полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне украинские воины уничтожили 24 артиллерийских системы (всего 8771), 20 боевых бронированных машин (11 322), 14 танков (6089), два средства противовоздушной обороны (650) и одну реактивную систему залпового огня (95) врага.

Защитники "приземлили" четыре российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 6865) и крылатую ракету (1815).

Также бойцы превратили в металлолом 31 единицу автомобильной техники и автоцистерн (в общем 11 698), три – спецтехники (1356) оккупантов.

Кроме этого, с начала полномасштабной войны Силы обороны Украины уничтожили 329 самолетов, 324 вертолета, 23 корабля/катера и одну подлодку ВС РФ.

Вечером 14 января появилась информация о том, что ВСУ сбили над Азовским морем самолет-разведчик А-50 и повредили бомбардировщик Ил-22 российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ уничтожили очередной российский танк Т-90М "Прорыв". Вражескую технику бойцы сожгли под Авдеевкой с помощью БМП Bradley.

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