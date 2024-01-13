Бойцы ВСУ уничтожили под Авдеевкой современный российский танк Т-90М 'Прорыв'. Видео

В районе Авдеевки бойцы ВСУ обезвредили современный российский танк Т-90М "Прорыв". Вражеская техника была уничтожена с помощью БМП Bradley.

Видео дня

Об этом рассказали украинские защитники. В уничтожении танка были задействованы две бронемашины из США, а затем "самую современную технику РФ" добивали ударные FPV-дроны со взрывчаткой.

Сначала удары вывели из строя системы русский танк, у которого начала без остановки вертеться башня. Поэтому танк врезался в деревья и остановился, а экипаж скрылся из машины. Впрочем, недалеко. "Видели поражение экипажа 90-го, и как они на снегу валялись потом", – рассказали военные.

В ВСУ говорят, что танк уничтожен у Степового. РФ продвинулась к востоку от Авдеевского коксохимического завода, однако украинские воины в этом направлении осуществляют контратаки. В свою очередь, оккупационные войска тщетно штурмуют Степовое, чтобы перерезать украинцам логистику и "дорогу жизни".

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение суток произошло 49 боевых столкновений, также противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия позиций ВСУ на левом берегу Днепра. Однако подразделения ВСУ устойчиво удерживают занятые позиции.

Кстати, одна из ракет, которые российские военные запустили по Украине ночью 13 января, упала в Краснодарском крае РФ. Информацию подтвердили в оперштабе Краснодарского края.

Во время атаки 13 января россияне не запускали ракеты с моря. Они не смогли вывести свои ракетоносители в Черное и Азовское моря из-за шторма.