Шторм не позволил России использовать ракетоносители во время утренней атаки – Гуменюк

Утром 13 января российские войска устроили массированную ракетную атаку на Украину. В то же время с моря захватчики на этот раз ракеты не запускали.

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Свои ракетоносители в Черное и Азовское моря оккупанты не смогли вывести из-за шторма. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вражеская группировка практически свернута, две единицы патрулируют в Черном, одна в Азовском море. Ракетоносители продолжают находиться в пунктах базирования. Штормовая погода не позволила их использовать в ходе этой атаки", – заявила она.

Утром о том, что РФ убрала из Черного и Азовского морей свои ракетоносители, сообщали в Военно-морских силах ВСУ. В Средиземном море враг удерживал один носитель "Калибров" с общим залпом до 8 крылатых ракет.

Напомним, после 5 часов утра 13 января в Украине была объявлена воздушная тревога из-за массированной ракетной атаки России. Захватчики запускали ракеты разных типов. Во многих регионах раздавались взрывы, сообщалось о работе сил ПВО.

OBOZ.UA собрал данные о том, как отбивались защитники неба над Украиной в разных областях.

О прилетах сообщалось, в частности, в Днепре. Разрушениям подвергся и Чернигов: там обломки вражеской ракеты упали на частный сектор и повредили жилые дома. Однако и там ни жертв, ни пострадавших не было.

А вот в Шостке на Сумщине враг предварительно ранил женщину. Также захватчики попали по объекту инфраструктуры, оставив без отопления 12 тысяч квартир. Повреждены десятки домов.