Город Шостка на Сумщине пострадал от российских ракет Х-22, есть раненный: фото последствий

Утром 13 января российская террористическая армия атаковала крылатыми ракетами город Шостка в Сумской области. Враг применил для совершения теракта сверхзвуковые ракеты Х-22 со стратегических бомбардировщиков.

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В результате обстрела в населенном пункта пострадал мирный житель. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По данным следствия, российские оккупанты нанесли удар с применением сверхзвуковых крылатых ракет. В результате атаки ранение получила мирная жительница.

Кроме того, правоохранители сообщили, что взрывной волной в Шостке было повреждено по меньшей мере 26 жилых домов.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Сумской области.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что путинские террористы утром 13 января запустили по Украине 6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3. Пуски оккупанты осуществляли с воздушного пространства Брянской области.

Напомним, утром 13 января российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Под обстрелом оказалась и Полтавская область. Вражеская ракета упала во двор частного дома.

Ранее сообщалось, что утром 13 января под вражеским ударом оказалась, в частности, Черниговщина: обломками сбитых ракет поражен областной центр.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия утром 13 января атаковала Украину 40 средствами воздушного поражения разных типов. Силы ПВО сбили восемь из них. Еще около 20 вражеских ракет не достигли определенных целей.