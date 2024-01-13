Под Кременчугом во двор частного дома упала российская ракета, но не разорвалась

Утром 13 января российская террористическая армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Под обстрелом оказалась и Полтавская область.

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Вражеская ракета упала во двор частного дома. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

По информации главы ОВА, в регионе утром работала противовоздушная оборона. В Кременчугском районе зафиксировано падение российской ракеты на территорию частного дома.

Боевая часть ракеты не сработала, поэтому, к счастью, обошлось без пострадавших. При этом зафиксировано повреждение хозяйственного здания. На месте происшествия продолжают работать все соответствующие службы.

"Утром россияне совершили ракетные обстрелы Украины. Враг атаковал и Полтавщину, в частности. В области работала ПВО. Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе упала неразорвавшаяся ракета. К счастью, пострадавших нет. Повреждена хозяйственная постройка. На месте трудятся профильные специалисты", – сообщил глава Полтавской ОВА.

Напомним, утро 13 января в Украине началось с воздушной тревоги: она была объявлена около 05:30, постепенно накрыла всю Украину и завершилась после 8 часов утра. Из района Каспийского моря российские Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101/555/55, атаковали захватчики и ракетами других типов.

Ранее сообщалось, что утром 13 января под вражеским ударом оказалась, в частности, Черниговщина: обломками сбитых ракет поражен областной центр.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия утром 13 января атаковала Украину 40 средствами воздушного поражения разных типов. Силы ПВО сбили восемь из них. Еще около 20 вражеских ракет не достигли определенных целей.