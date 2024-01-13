В Днепре в результате массированной ракетной атаки есть прилеты – ОВА
Во время массированной ракетной атаки утром 13 января российские войска попали в Днепр. В облцентре зафиксированы разрушения, последствия которых устанавливаются.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он добавил, что во время атаки люди уцелели.
"Субботное утро оказалось нелегким. Есть прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем. Но самое главное всегда - люди. К счастью, все цели. Прошло", - отметил Лысак.
Глава ОВА также подчеркнул: если бы не эффективна работа сил ПВО, последствия могли бы быть значительно больше. Ведь защитники воздушного пространства сбили в Криворожском районе сразу две вражеские крылатые ракеты.
В то же время, терроризирует в этот день Россия Днепропетровщину не только крылатыми ракетами. Под вражескими обстрелами снова оказался Никопольский район, обычно по нему оккупанты готовят из артиллерии и РСЗО.
"Российские преступники будут отвечать за все, что совершили на украинской земле", – заверил Лысак.
Напомним, после 5 часов утра 13 января в Украине была объявлена воздушная тревога из-за массированной ракетной атаки России. Захватчики запускали ракеты разных типов. Во многих регионах раздавались взрывы, сообщалось о работе сил ПВО.
OBOZ.UA собрал данные о том, как отбивались защитники неба над Украиной в разных областях.
Так, кроме Днепра, разрушения испытал и Чернигов : там обломки вражеской ракеты упали на частный сектор и повредили жилые дома. Однако и там ни жертв, ни пострадавших не было.
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