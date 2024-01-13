Россия убрала ракетоносители из Черного и Азовского морей

По состоянию на утро 13 января в Черном и Азовском морях фиксировалось по одному вражескому военному кораблю. При этом среди них не было ни одного ракетоносителя.

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В Средиземном море враг удерживает два судна, одно из них может быть снаряжено "Калибрами". Подробности сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 08:00 утра 13 января в Черном и Азовском морях Россия удерживала по одному военному кораблю, ни один из которых не является носителем ракет.

В Средиземном море зафиксированы два вражеских корабля, в частности, один носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до восьми ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: к Азовскому морю 1 судно (не двигалось из пролива Босфор), к Черному – 4 судна (ни одно не направлялось в направлении Босфора).

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", – добавили в ВМС ВСУ.

Напомним, после 5 часов утра 13 января в Украине была объявлена воздушная тревога из-за массированной ракетной атаки России. Захватчики запускали ракеты разных типов. Во многих регионах раздавались взрывы, сообщалось о работе сил ПВО.

OBOZ.UA собрал данные о том, как отбивались защитники неба над Украиной в разных областях.