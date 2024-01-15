Очень ценен для оккупантов: какова роль в войне самолета А-50, который могли сбить над Азовским морем

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛВ) А-50, который Силы обороны сбили над Азовским морем 14 января, очень ценен для россиян. Он работает корректировщиком во время массированных обстрелов Украины и стоит как минимум $330 млн долларов.

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Но стоимость модернизированной версии – $500 млн, и в таком случае это может быть самая дорогая потеря государства-террориста в полномасштабной войне после крейсера "Москва", стоимость которого составила $750 млн. Этот борт обеспечивал преимущество ВВС России в воздушном пространстве.

А-50 оснащен радиолокационной системой, которая может обнаруживать дальние воздушные цели, видеть запуски как крылатых или баллистических ракет, так и работу противовоздушной обороны. Россия использовала этот самолет, в частности для выявления украинской ПВО и борьбы с ней. В частности, с такой целью он поднимался в воздух во время массированных ракетных атак России против Украины.

Кроме отслеживания ПВО, ДРЛВ А-50 отслеживал также места дислокации украинских самолетов, составлял карту стратегических объектов обороны и корректировал ракетные удары.

Напомним, вечером 14 января мониторинговые каналы сообщили об уничтожении над Азовским морем (ДРЛВ) А-50 и повреждении Ил-22. В сети также опубликовали радиоперехват пилота Ил-22, пытавшегося приземлиться в Анапе (РФ), с просьбой о пожарных и "скорой".

Как сообщал OBOZ.UA, такой же самолет был поражен 26 февраля 2023 года на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси. Тогда пострадали передняя и центральная части самолета, были повреждены авионика и радиолокационная антенна.

Атаку совершили белорусские партизаны с помощью двух дронов. Борт стал легкой целью благодаря значительным размерам. Организаторы диверсии успешно скрылись.

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