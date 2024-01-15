'Живучий гад': в Воздушных силах прокомментировали фото уцелевшего Ил-22 и заверили, что летать он уже не будет. Фото

Российский самолет Ил-22, сбитый украинскими военными 14 января над Азовским морем, вероятно, смог долететь до аэродрома. При этом он все равно не подлежит восстановлению.

Видео дня

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он заверил, что цель уничтожена, поскольку самолет горел.

"Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий гад. Но, как видите, корыто "восстановлению не подлежит". Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет! Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь, и 200-е!" – отметил Игнат.

Он уточнил, что приоритетной целью во время проведения операции был самолет-разведчик А-50.

"Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был и является приоритетной целью для нас. И до сегодняшнего дня уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных сил. А тут еще и Ил-22 (воздушный командный пункт) попал под раздачу", – добавил спикер Воздушных сил.

Следует отметить, что пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков попытался уклониться от ответа на вопрос о двух потерянных самолетах А-50 и Ил-22. За комментариями он отправил к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Операцию по ликвидации вражеских самолетов провели в Приазовье. Информацию об этом 15 января подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, опубликовав видеофрагмент схемы объективного контроля за полетами вражеских самолетов.

Напомним, вечером 14 января появилась информация о том, что Силы обороны Украины сбили над Азовским морем самолет-разведчик А-50 и повредили бомбардировщик Ил-22 российских войск. После новостей об этом утром 15 января командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал интересный намек со словами: "Это вам за Днепр!". Заметим, что накануне была годовщина трагического дня 14.01.2023, когда Россия нанесла ракетный удар по дому в Днепре, отобрав жизнь 46 мирных украинцев.

Учитывая новые данные, с начала российского вторжения в феврале 2022-го и по сей день защитники Украины уничтожили уже 331 самолет армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, самолет ДРЛВ А-50 очень ценен для российской армии. Для оккупантов он работает корректировщиком во время массированных обстрелов Украины и стоит по меньшей мере $330 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!