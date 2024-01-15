Огромная потеря для Кремля: что известно об уничтоженных российских самолетах А-50 и Ил-22 и сколько человек могло быть на борту

Воины Воздушных сил ВСУ вечером 14 января уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 ВС РФ. Это огромная потеря для Кремля, поскольку оккупанты потеряли очень ценный и обученный экипаж.

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На борту обоих самолетов могло находиться около 20 человек. Об этом пишет "Радио Свобода".

Самолет А-50 в свое время был советским ответом американской системе AWACS. Он способен обнаруживать дальние воздушные цели. Эти системы могут сопровождать свои самолеты в воздухе и видеть запуски крылатых и баллистических ракет, а также работу противовоздушной обороны. Таким образом, во время последующих запусков ПВО враг знает расположение украинских зенитных средств и может обойти их.

Также А-50 способен контролировать воздушное пространство, где действует авиация, обнаруживая цели, координируя и направляя свои боевые самолеты.

По состоянию на 2022 год на вооружении ВВС РФ были три самолета старой модели А-50 и шесть усовершенствованных А-50У.

В самолете А-50 находились около 5 членов экипажа и 10 членов тактического экипажа.

Самолеты Ил-22 выпускались в конце 1970-х годов. Они есть в нескольких модификациях. В частности, есть Ил-22М11 – это воздушный командный пункт, с которого можно управлять войсками во время боевых действий.

В Ил-22 в момент, когда его сбили, находилось более 5 членов экипажа.

До начала широкомасштабного вторжения в Украину в России было 12 самолетов Ил-22М.

Отметим, что операция по ликвидации вражеских самолетов была проведена в Приазовье. Информацию об этом 15 января подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, опубликовав видеофрагмент схемы объективного контроля за полетами вражеских самолетов.

Напомним, вечером 14 января появилась информация о том, что Силы обороны Украины сбили над Азовским морем самолет-разведчик А-50 и повредили бомбардировщик Ил-22 российских войск. После новостей об этом утром 15 января командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал интересный намек со словами: "Это вам за Днепр!" Заметим, что накануне была годовщина трагического дня 14.01.2023, когда Россия нанесла ракетный удар по дому в Днепре, забрав жизнь 46 мирных украинцев.

Учитывая новые данные, с начала российского вторжения в феврале 2022-го и по сей день защитники Украины уничтожили уже 331 самолет армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, самолет ДРЛО А-50 очень ценен для российской армии. Для оккупантов он работает корректировщиком во время массированных обстрелов Украины и стоит по меньшей мере $330 млн.

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