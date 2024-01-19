'Испытывает судьбу': Россия подняла над Азовским морем А-50 после уничтожения такого же самолета, – Игнат

Армия России утром 19 января вновь подняла самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Азовским морем. В то же время ночь прошла относительно спокойно, без воздушных атак.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Не часто так бывает, что более или менее спокойная ночь в воздушном пространстве, нет атак средствами воздушного нападения, такими как беспилотники прежде всего, которые мы фактически каждую ночь привыкли видеть в течение осени и зимы", – сказал он.

В то же время Юрий Игнат предостерег, что затишье – не повод расслабляться, ведь у РФ есть ресурсы для последующих атак.

"После трех мощных атак врага есть определенное затишье, но это не значит, что нужно как-то расслабляться. Тлько карта была пустая, а вот сейчас появилось 5-6 воздушных целей, в том числе в акватории Азовского моря знаменитый уже А-50, испытывает свою судьбу", – рассказал спикер Воздушных сил.

По его словам, поднятие Россией А-50 является ожидаемым событием:

"Мы говорили накануне о том, что будет после уничтожения А-50: прилетит другой. Нет ничего удивительного, потому что у России есть еще такие самолеты. Поэтому есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову, а также беспилотники оперативно-тактического уровня, которые следят за линией фронта".