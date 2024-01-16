В Воздушных силах объяснили, может ли ущерб А-50 повлиять на атаки РФ по Украине

Уничтожение Силами обороны российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 вряд ли существенно повлияет на возможности оккупантов обстреливать Украину. Свои дроны и ракеты путинские террористы программируют еще на земле и направляют по указанным целям.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат. Кроме того, он отметил, что уничтоженный А-50 может заменить другой.

"Повлияет ли это на какие-то, возможно, обстрелы. Ну, в некоторой степени. Но российские ракеты и дроны, им не слишком нужен самолет для ДРЛВ", – отметил полковник.

Также он напомнил, что указанный самолет может только обнаруживать пуски ракет нашей ПВО и давать информацию на свои командные пункты.

В то же время, по словам Игната, уничтожение борта такого уровня – это "хороший знак". Это произошло впервые в истории и противник потерял серьезный самолет.

"Уничтожение А-50 – это очень хороший знак и для нас, и для стран Запада", – констатировал военный.

Напомним, 14 января Силы обороны Украины сбили над Азовским морем самолет-разведчик А-50 и повредили бомбардировщик Ил-22 российских войск. После новостей об этом утром 15 января командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал интересный намек со словами: "Это вам за Днепр!". Заметим, что накануне была годовщина трагического дня 14.01.2023, когда Россия нанесла ракетный удар по дому в Днепре, отобрав жизнь 46 мирных украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Самолет ДРЛВ А-50 – очень ценен для россиян. Он работает корректировщиком во время массированных обстрелов Украины и стоит минимум $330 млн.

– Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем российского А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Только восемь из них сейчас в хорошем состоянии.

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