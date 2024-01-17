Имело решающее значение: разведка Британии оценила последствия для России потери самолета А-50

Поражение Силами обороны Украины разведывательного самолета ДРЛВ А-50 имеет важное значение для российского воздушного наблюдения за военным пространством. Теперь государство-агрессор, вероятно, пересмотрит ограничение операционных зон для своих самолетов.

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Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в соцсети Х министерства обороны Великобритании. Там отметили, что непосредственные оперативные последствия покроют другие находящиеся на вооружении РФ самолеты А-50 – всего их осталось 8.

"Но повышенная нагрузка на остальные самолеты в сочетании с потерей экипажа, вероятно, ограничит долгосрочную устойчивость миссии", – отметили разведчики.

Напомним, начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что потеря самолета А-50 стала существенной для врага, в том числе в морально-психологическом аспекте.

Причем даже более весомой является потеря высококвалифицированного персонала, а не техники, – это была мощная пощечина для РФ.

"Техника такая у врага еще есть, к сожалению. А перечень специалистов очень маленький, эта потеря очень серьезно ударила по ним", – сказала Гуменюк.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представитель командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что уничтожение Силами обороны российского самолета ДРЛВ А-50 вряд ли существенно повлияет на возможности оккупантов обстреливать Украину. Свои дроны и ракеты путинские террористы программируют на земле и направляют по указанным целям.

– Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов сообщил, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем российского А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов ДРЛВ. Только восемь из них сейчас в хорошем состоянии.

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