'Это мощная пощечина': Гуменюк рассказала о последствиях потери врагом самолета А-50

Вечером 14 января украинские военнослужащие уничтожили над акваторией Азовского моря борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Эта потеря стала существенной для врага, в частности, в морально-психологическом аспекте.

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При чем более весомой для врага стала потеря высококвалифицированного персонала, а не техники. Об этом в эфире телемарафона заявила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

По ее словам, такие самолеты как А-50 еще есть у российской армии. Однако уничтожение специалистов, которые находились на борту, стало мощной пощечиной для РФ.

"Нужно осознавать, что это мощная пощечина, это мощная потеря, это очень серьезное переориентирование в работе. Эта потеря специалистов даже более весомая, чем потеря техники в этом смысле, потому что техника такая у врага еще есть, к сожалению. А перечень специалистов очень маленький, эта потеря очень серьезно ударила по ним", – сказала Гуменюк.

В то же время она добавила, что за прошедшие сутки на юге Украины враг всеми силами пытался продемонстрировать, что потеря самолета А-50 не повлияет на активность авиации. В частности, в течение 15 января террористы выпустили по правому берегу Херсонской области 13 авиабомб.

"К сожалению, вражескую авиацию мы не ликвидировали полностью. Они создали определенное напряжение в воздухе, чтобы отвести внимание от потери своих самолетов. Они активизировали тактическую авиацию за прошедшие сутки в нашей зоне ответственности, направив 13 управляемых авиабомб по правому берегу. Пытались ударить максимально по гражданской инфраструктуре – жилые дома, административные здания. Это все враг пытается превратить в давление в качестве мести за нашу активность на левом берегу", – отметила Гуменюк.

Напомним, утром 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что бойцы Воздушных сил ВСУ вечером 14 января уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Кроме того, защитники навеки "приземлили" воздушный пункт управления Ил-22 ВКС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, самолет ДРЛО А-50 очень ценен для российской армии. Он работает корректировщиком во время массированных обстрелов оккупантами Украины и стоит минимум $330 млн.

Ранее украинские военнослужащие опубликовали последний полет российского самолета А-50. Борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления был уничтожен над акваторией Азовского моря. Военные отметили, что вражеский самолет направился в зону невозврата.

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