Силы обороны юга показали последний полет российского самолета, сбитого над Азовским морем. Видео

Украинские военнослужащие опубликовали последний полет российского самолета А-50. Борт дальнего радиолокационного обнаружения и управления был уничтожен над акваторией Азовского моря.

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Военные отметили, что вражеский самолет направился в зону невозврата. Об этом в Telegram сообщили Силы обороны юга Украины.

Стоит отметить, что информация о крушении вражеского самолета над Азовским морем появилась поздно вечером 14 января. В сети выдвигали разные версии насчет того, какие именно самолеты могли быть уничтожены.

Но уже утром 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что бойцы Воздушных сил ВСУ вечером 14 января уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Кроме того, защитники навеки "приземлили" воздушный пункт управления Ил-22 ВКС РФ.

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" отметили очень жирный "улов" ВСУ. Подчеркивается, что, кроме самих бортов, очевидно, наши воины отминусовали еще и много живой силы ВС РФ. Ведь экипаж А-50 обычно насчитывает пять человек, тактический – 10 человек.

Напомним, утром 15 января командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сделал интересный намек со словами: "Это вам за Днепр!" Накануне была годовщина с трагического дня 14.01.2023, когда Россия нанесла ракетный удар по дому в Днепре, забрав жизнь 46 мирных украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, самолет ДРЛО А-50 очень ценен для российской армии. Он работает корректировщиком во время массированных обстрелов оккупантами Украины и стоит минимум $330 млн.

Такой же самолет был поражен 26 февраля 2023 года на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси. Тогда пострадали передняя и центральная части самолета, были повреждены авионика и радиолокационная антенна.

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