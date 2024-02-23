В районе Азовского моря был сбит российский самолет А-50: первые подробности. Видео

В пятницу, 23 февраля, в районе Азовского моря был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Об этом сообщили украинские паблики. Также в сети публикуют видео вероятного сбивания самолета.

На видео женщина за кадром называет локацию падения – Трудовая Армения, это хутор в Краснодарском крае РФ. Россиянка говорит, что упал якобы вертолет, был большой взрыв и "горит очень сильно страшно". На кадрах виден пожар возле какого-нибудь здания.

Также в сети показали вероятное место падения вражеского самолета в Краснодарском крае.

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