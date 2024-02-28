Игнат об уничтожении 10 самолетов РФ: враг не будет некоторое время использовать авиацию близко к фронту

Российские летчики уже не рискуют приближаться к границам нашей страны, как это было раньше. Это стало заметно после того, как Силы обороны Украины за десять дней сбили десять российских самолетов.

Об этом спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона. Среди сбитых самолетов – девять истребителей-бомбардировщиков российских ВВС Су-34 и Су-35.

"Благодаря успешной и правильно спланированной операции украинских военных под руководством командующего Воздушными силами, было сбито такое вот количество самолетов. и это действительно впечатляет. Особенно А-50, особенно А-50У, являющийся воздушным радаром, самолетом дальнего обнаружения, который помогает отслеживать радиолокацинную обстановку вглубь нашей страны", – сказал Игнат.

По словам спикера ПС ВСУ, это, безусловно, уменьшит способности страны-агрессора на линии фронта.

"Скажем так, оккупант некоторое время будет опасаться использовать свою авиацию близко к линии боевых столкновений и наших границ. Конечно, она продолжают пытаться это делать. Но приближаются российские летчики уже не так близко, как это было раньше", – отметил Игнат и заметил, что после сбития украинскими Силами обороны самолета А-50 "уже третьи сутки, как его не видно в воздушном пространстве".

Кроме того, представитель ПС ВСУ напомнил, что у россиян на вооружении осталось довольно немного такой спецтехники. Он напомнил, что один из А-50 был поврежден в Беларуси.

"Не знаю, какие там восстановления, может, взяли сняли с другой запчасти поставили путем донорства, это такая распространенная практика во всем мире. Ну и те два уничтожены - это враг уже задумался, стоит ли рисковать дальше, используя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения", – резюмировал Игнат.

Напомним, через две недели украинские военные уничтожили десять вражеских объектов. В пятницу, 23 февраля, в районе Азовского моря был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Сбитый самолет упал в Краснодарском крае РФ. Это была совместная операция Главного управления разведки и воздушных сил.

Кроме того, в ночь на 24 февраля на территории РФ было неспокойно – ряд регионов атаковали неизвестные БПЛА. Взрывы раздались в частности в Липецке.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 19 февраля в Таганроге раздались взрывы. Россияне пожаловались, что громкие звуки также слышали в ряде других населённых пунктов. В частности, взрывы прогремели в районе Ростова-на-Дону.

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