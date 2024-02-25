Минус 10 вражеских объектов: украинские защитники устроили оккупантам новую серию 'хлопков'

За две недели украинские военные уничтожили десять вражеских объектов. Отмечается, что они устроили оккупантам новую серию "хлопков".

Об этом сообщают вооруженные силы Украины. Кроме того, были попадания в Липецкий металлургический завод.

"Рубрика под названием – уничтожены склады БК и базы рашистов. Итог за 2 недели. Всего за неделю украинские военные уничтожили три БК и 7 баз/КП/штабов, а также два ГСМ", – сообщили украинские военные.

Общие потери рашистов по данным Генштаба с 19 по 25 февраля:

– Личный состав – минус 7 390

– Самолеты – минус 5

– Танки – минус 55

– ПВО – минус 10

– ББМ (боевые бронированные машины) – минус 243

– БПЛА ОТР – минус 232

– Артсистемы – минус 272

– РСЗО – минус 15

– Автомобильная техника и цистерны с ГСМ – минус 275

– Специальная техника (РЛС, РЭБ, инженерная техника и т.п.) – минус 38

Напомним, в ночь на 24 февраля на территории РФ было неспокойно – ряд регионов атаковали неизвестные БПЛА. Взрывы раздались в частности в Липецке.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 19 февраля в Таганроге раздались взрывы. Россияне пожаловались, что громкие звуки также слышали в ряде других населённых пунктов. В частности, взрывы прогремели в районе Ростова-на-Дону.

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