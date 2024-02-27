Истребитель-бомбардировщик Су-34: что за самолеты массово сбивают ВСУ и сколько их осталось в России

Российские оккупационные войска потеряли на войне против Украины уже 38 самолетов Су-34. Только за последний месяц (29 января – 27 февраля) Вооруженные силы Украины сбили восемь истребителей-бомбардировщиков.

OBOZ.UA разбирался, что известно о Су-34 и сколько их осталось в России. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что один такой самолет может стоить до $50 млн.

Что известно об истребителе-бомбардировщике

Российский бомбардировщик Су-34 был создан для замены устаревших моделей, в том числе Су-27. Он предназначен для поражения воздушных и наземных целей. Одним из отличий этого самолета является изменение входа в кабину экипажа, теперь он расположен в нише передней части шасси. Также была добавлена возможность дозаправки в воздухе, что позволяет самолету выполнять задания на большом расстоянии до 4000 км.

Для повышения устойчивости самолета и защиты экипажа корпус кабины выполнен из бронированной оболочки из титанового сплава, Су-34 также имеет бронированное стекло.

Истребитель имеет пушку калибра 30 мм ГШ-301 и 12 точек подвески для разных видов вооружения на наружной подвеске. Его радиолокационная система способна различать цели на расстоянии до 75 км.

Эти самолеты впервые были использованы Россией еще в 2008 году во время вторжения в Грузию и последующего конфликта в Сирии. В это время пропаганда пыталась создать образ могущества этого самолета. Кремлевская машина рассказывала, что основной задачей Су-34 является якобы нанесение высокоточных ударов по противнику на тылу и оперативно-тактической глубине, в условиях активной противовоздушной обороны и противодействия.

Сколько Су-34 осталось в России

В общей сложности, в течение всего периода создания и использования Су-34 в РФ было изготовлено примерно 143 самолета. Первая сотня была выпущена к 2016 году. Однако существует определенная неопределенность по индексам, поэтому количество самолетов также может быть не точной.

Если учесть, что в течение полномасштабной войны было уничтожено по меньшей мере 38 бомбардировщиков Су-34, и если данные по производству самолетов правдивы, то в РФ может остаться около 106 единиц.

Напомним, украинские воины уничтожили второй за день вражеский бомбардировщик-истребитель Су-34. Приземлили его, как и первый самолет, на восточном фронте.

Первый такой самолет в этот день российские оккупанты потеряли утром. Тогда командующий Воздушными силами посоветовал российским пилотам на всякий случай прощаться с родными перед каждым вылетом.

Так перед этим украинские защитники сбили Су-34 21 февраля. Он стал седьмым уничтоженным самолетом врага через неделю.

Еще два российских самолета, истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С, приземлили 19 февраля, также на востоке.

А 17 февраля украинские защитники сбили сразу три самолета РФ. Улетали в тот день два фронтовых бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Но самый серьезный удар на российскую авиацию ждал 23 февраля: пока в РФ праздновали день российской армии, в районе Азовского моря украинские воины сбили российский самолет А-50У, которых на вооружении ВС РФ – единицы.