Защитники Украины отминусовали вражеский Су-34 на востоке: Олещук дал оккупантам совет

Украинские воины сбили еще один вражеский самолет. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 приземлили на востоке страны.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Он посоветовал российским пилотам прощаться с родственниками перед каждым вылетом – "на всякий случай".

"Минус еще один Су-34 на восточном направлении! Вчера российским пилотам удалось увернуться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет в этот раз" , – отметил Олещук.

Он поблагодарил украинских воинов за блестящую боевую работу и заверил: Воздушные силы продолжат приближать победу Украины в войне с агрессором.

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, разработка которого осуществлялась с 1986 года, предназначен для нанесения ударов по целям в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150-600 км от линии боевого столкновения. Согласно информации из открытых источников, по своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия из-за высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневровое воздушное сражение с любыми имеющимися в наличии истребителями противника на равных условиях.

Экипаж этого самолета состоит из двух человек. Примерная стоимость одного борта составляет 50 миллионов долларов.

Су-34 захватчики активно используют, чтобы наносить удары по позициям украинских воинов на фронте управляемыми авиационными бомбами и ракетами типа Х-59.

Напомним, перед этим украинские защитники сбили Су-34 21 февраля. Он стал седьмым уничтоженным самолетом врага за неделю.

Еще два российских самолета, истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С, приземлили 19 февраля – также на востоке.

А 17 февраля украинские защитники сбили сразу три самолета РФ. Отлетали свое в тот день два фронтовых бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Но самый серьезный удар на российскую авиацию ждал 23 февраля: пока в РФ праздновали день российской армии, в районе Азовского моря украинские воины сбили российский самолет А-50У, которых на вооружении ВС РФ – единицы.