Украинские военные уничтожили очередной вражеский истребитель Су-34. Это уже седьмой вражеский самолет за неделю, который удалось "приземлить" Силам обороны.

Хорошие новости сообщил в Telegram командующий Воздушными Силами Николай Олещук. По его словам, под прицелом также был Су-35, но ему повезло – "сманеврировал и больше не рискует".

Напомним, 17 февраля украинские защитники сбили сразу три самолета РФ. Среди них два фронтовых бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. В России не подтвердили уничтожение самолетов, а в пабликах российских "военкоров" сообщили об одном подбитом самолете Су-34, который впоследствии успешно сел, а также о том, что потерь нет. Однако падение бомбардировщика попало на видео местных жителей.

Пилот направил горящий борт прямо на село. Как истинный военный преступник, россиянин пытался спасти только себя, а не мирных жителей, о защите которых взывают с экранов пропагандисты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 февраля защитники уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С Военно-космических сил РФ. Оба вражеских борта навеки приземлились на восточном направлении.

– Одна из переданных западными партнерами Украине батарей американского ЗРК Patriot уже приземлила 18 сбитых российских самолетов и вертолетов. Ее нашим защитникам передала Германия.

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