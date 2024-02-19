Подаренная Германией батарея Patriot сбила уже 18 российских бортов, – Томас Тейнер

На счету одной из переданных западными партнерами Украине батарейки американского ЗРК Patriot уже 18 сбитых российских самолетов. Ее нашим защитникам передала Германия.

Об этом сообщил итальянский военный эксперт Томас Тейнер. Таким образом, он прокомментировал уничтожение еще двух вражеских бортов 19 февраля.

"Снова отработала подаренная Германией батарея Patriot. Командир батареи сказал, что им нравятся пусковые установки, установленные на тягачах, поскольку они позволяют активно двигаться, стрелять и исчезать, когда ракеты попадают в российские самолеты", – отметил эксперт.

По его информации, с помощью Patriot было сбито:

Ми-8 – 3;

Су-24 – 1;

Су-34 – 9;

Су-35 – 3;

А-50 – 1;

Ил-22М – 1 (поврежден).

Тейнер добавил, что если бы украинские военные получили еще пять батарей Patriot, они могли бы закрыть всю российскую авиацию в радиусе 150 км от Украины.

"Но для этого им нужны батареи с пусковыми установками на грузовиках, а не на прицепах", – отметил итальянский военный эксперт.

Ранее сообщалось, что 19 февраля вблизи временно оккупированного Мариуполя Донецкой области произошли мощные взрывы, после которых начался пожар. Захватчики заявили о сбивании "вражеской ракеты", но местные жители допустили падение российского самолета.

Напомним, утром 18 февраля украинские воины приземлили еще один военный вражеский самолет. Уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 февраля украинские воины на востоке Украины уничтожили сразу три вражеских самолета. Улетали свое два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один многоцелевой истребитель Су-35 российской армии.