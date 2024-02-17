ВСУ на востоке Украины уничтожили сразу три вражеских самолета: Олещук раскрыл подробности
Утром 17 февраля подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины нанесли серьезные потери вражеской авиации. Украинские воины на востоке страны уничтожили сразу три вражеских самолета.
Отлетали свое два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
"Утром 17 февраля 2024 года на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35! Нас ничто не остановит! Спасибо, воины! Вместе – к победе!" – написал командующий Воздушными силами.
Напомним, ночью 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выходе украинских сил из Авдеевки. Решение он объяснил стремлением не допустить окружения и сохранить жизни воинов.
Тем временем в ISW оценили ситуацию в Авдеевке. Аналитики не подтверждают российские заявления о хаотичном отходе Сил обороны и безумных потерях, которые они понесут при выходе из города. Выход Сил обороны в ISW считают достаточно организованным.
В то же время россияне пытаются помешать выходу украинских воинов и нанести им максимально возможные потери, ведь сам по себе захват Авдеевки не дает России никаких значимых оперативных преимуществ.
В то же время некоторые российские пропагандисты пожаловались на безумные потери войск Путина в Авдеевке: под этим небольшим городом на украинском Донбассе было ликвидировано "в разы больше" захватчиков, чем уничтожила Россия в мясных штурмах Бахмута.
Поэтому, как выяснили хакеры, возглавляемый автором фразы-мема о "потерь нет" Конашенковым департамент МО РФ предпринимает все усилия, чтобы скрыть реальную цену пирровой победы с захватом Авдеевки.
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