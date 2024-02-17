Силы обороны Украины вышли из Авдеевки: Сырский рассказал, что будет дальше

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки Донецкой области. Наши защитники перейдут к обороне на более выгодных позициях.

Об этом в ночь на субботу, 17 февраля, сообщили на официальной странице главкома ВСУ в Facebook. Сейчас военные принимают меры по стабилизации обстановки и удержанию занимаемых позиций.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", – отметил Сырский.

Он подчеркнул, что украинские воины достойно выполнили свой долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей и нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

"Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", – добавил главком.

В своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что Силы обороны, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение", – подчеркнул он.

Окружения наших сил в Авдеевке не было допущено, личный состав выведен, после чего наши воины заняли оборону на определенных рубежах, добавил командующий Тарнавский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее днем 16 февраля Силы обороны Украины после многих месяцев ожесточенных боев с российскими оккупантами отошли с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки Донецкой области. Проводилась перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях.

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