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Силы обороны Украины вышли из Авдеевки: Сырский рассказал, что будет дальше

София Закревская
War
2 минуты
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Силы обороны Украины вышли из Авдеевки: Сырский рассказал, что будет дальше

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки Донецкой области. Наши защитники перейдут к обороне на более выгодных позициях.

Об этом в ночь на субботу, 17 февраля, сообщили на официальной странице главкома ВСУ в Facebook. Сейчас военные принимают меры по стабилизации обстановки и удержанию занимаемых позиций.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", – отметил Сырский.

Он подчеркнул, что украинские воины достойно выполнили свой долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей и нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике.

"Жизнь военнослужащих – самая высокая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", – добавил главком.

Силы обороны Украины вышли из Авдеевки: Сырский рассказал, что будет дальше

В своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что Силы обороны, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками – это единственное правильное решение", – подчеркнул он.

Окружения наших сил в Авдеевке не было допущено, личный состав выведен, после чего наши воины заняли оборону на определенных рубежах, добавил командующий Тарнавский.

Силы обороны Украины вышли из Авдеевки: Сырский рассказал, что будет дальше
Силы обороны Украины вышли из Авдеевки: Сырский рассказал, что будет дальше

Как сообщал OBOZ.UA, ранее днем 16 февраля Силы обороны Украины после многих месяцев ожесточенных боев с российскими оккупантами отошли с позиции "Зенит" на окраине Авдеевки Донецкой области. Проводилась перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях.

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