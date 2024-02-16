Силы обороны отошли с позиции 'Зенит' на окраине Авдеевки, продолжается перегруппировка войск: Тарнавский рассказал о ситуации. Карта

Силы обороны, после многих месяцев жестоких боев с российскими оккупантами, отошли с позиции "Зенита" на окраине Авдеевки Донецкой области. В настоящее время продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях.

Такое решение поможет сберечь жизнь украинским защитникам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий операцией Объединенных сил "Таврия" Александр Тарнавский.

"После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага", – говорится в сообщении.

Тарнавский объяснил, что решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.

Подчеркивается, что тактическое занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не изменяет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции.

"Пока идет перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", – добавил Тарнавский.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска совершают тактический разворот через Авдеевку, ключевая цель – заставить украинские войска покинуть город. Однако украинские воины в населенном пункте до сих пор есть, и это мешает оккупантам реализовать свои планы и добиться больших успехов.

Бои за Авдеевку еще раз доказывают несостоятельность российских войск провести успешное окружение сил противника, и даже в случае захвата города это не будет иметь оперативного значения для общей ситуации в поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны сейчас используют в Авдеевке Донецкой области подготовленную заранее логистическую артерию для эвакуации раненых и для поставок вооружения. По состоянию на 15 февраля Авдеевка не находится в оперативном окружении и украинские воины продолжают оборонную операцию на этом направлении фронта.