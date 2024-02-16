Оккупанты продвинулись в Авдеевке, но ВСУ дают отпор врагу: в ISW оценили ход боев и указали на проблему войск Путина

Российские войска осуществляют тактический разворот через Авдеевку, ключевая цель – заставить украинские войска покинуть город. Однако украинские воины в населенном пункте до сих пор есть, и это мешает оккупантам реализовать свои планы и добиться больших успехов.

Бои за Авдеевку еще раз доказывают несостоятельность российских войск провести успешное окружение сил противника, и даже в случае захвата города это не будет иметь оперативного значения для общей ситуации в поле боя. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что российские войска сейчас прилагают усилия для осуществления тактического разворота через Авдеевку. Цель захватчиков – заставить украинских воинов покинуть населенный пункт.

"Украинские силы еще не полностью вышли из поселения и продолжают препятствовать российским силам достичь успехов, которые более значительны, чем текущее постепенное продвижение России", – говорится в материале.

Проанализировав кадры с геолокацией от 15 февраля, в ISW констатировали, что в настоящее время российские войска продвинулись к южной окраине Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки, а также захватили украинскую укрепленную позицию к югу от Авдеевки, которая была долгое время подтактической целью России.

Тем временем российские военные блогеры уверяли, что оккупационные войска фактически окружили украинские позиции на южной округе Авдеевки.

Также кадры с геолокацией подтверждают, что россиянам удалось перерезать дорогу, которая использовалась для логистики и соединяет южную и северную части города. Однако в ОСУВ "Таврия" утверждают, что для обеспечения ныне используются подготовленные вторичные наземные линии связи.

Заявления российских блогеров о продвижении оккупационных войск к западу от Авдеевки с целью перерезания грунтовых дорог из Ласточкиного и Северного, по которым осуществляется логистика, не нашли подтверждения.

В то же время в ОСУВ "Таврия" констатировали отход украинских сил с некоторых позиций в Авдеевке, но отметили, что бои продолжаются и украинские воины выбивают врага с неопределенных позиций. В контратаках задействована, в частности, 3 отдельная штурмовая бригада, ранее громившая оккупантов на Бахмутском направлении.

"Российские силы могут завершить охват некоторых украинских сил, если украинские силы не отступят или не проведут успешные контратаки", – прогнозируют аналитики.

В то же время они констатировали, что российское наступление на Авдеевку обнаружило неспособность захватчиков провести успешное оперативное окружение или оцепление в Украине. Начиналось это наступление в октябре прошлого года с попыток российских войск устроить оперативное оцепление для украинских сил в городе. Однако постепенно от этих намерений россияне перешли к бою через населенный пункт в развороте после того, как не смогли выполнить быстрый маневр, необходимый для охвата или оцепления.

Оперативное окружение – это маневр, при котором наступающие силы полностью окружают и затем уничтожают группировку сил противника. Оперативный охват – это маневр, при котором атакующие силы имеют целью избежать основных оборонных сооружений противника, чтобы захватить объекты позади этих оборонительных сооружений, что позволяет атакующим силам уничтожить защитников на их текущих позициях. Российские войска не достигли ни того, ни другого в Авдеевке и, в частности, неоднократно не сумели провести операции по охвату или оцеплению украинских сил во время полномасштабного вторжения в Украину", – пояснили в ISW.

Российские войска совершили поворотное движение в Авдеевке – так же они действовали весной 2023 года во время боев за Бахмут. Тогда россияне пытались избежать основных оборонных позиций Украины, чтобы способствовать тактическим достижениям, но не стремились к более широкому уничтожению украинских вой.

Из того, что происходит в районе Авдеевки, аналитики заключили, что россияне в очередной раз доказали свою неспособность осуществить успешное окружение на оперативном уровне. А это, убеждены аналитики, свидетельствует о том, что российская армия, вероятнее всего, будет продолжать продвижение путем постепенного незначительного тактического продвижения вместо этих более широких маневров, которые могут привести к более быстрому продвижению или уничтожению крупных групп украинских сил.

При этом Авдеевка, бои за которую нанесли России значительные потери, не будет иметь оперативного значения для картины войны. Единственным ее следствием станет возможность для Кремля показать "победу" информационно и политически. Ведь Авдеевка держала оборону с 2014 года, а с 2022 года Россия значительно усилила усилия по ее захвату. Пик битва за город начала приобретать с октября 2023 года, когда россияне начали свою наступательную операцию. Однако тактическое продвижение у них началось лишь спустя месяцы пехотных штурмов и волн массовых механизированных атак.

Авдеевка, в которой к началу полномасштабной войны жили около 31 тысяч человек, откроет для россиян ограниченные пути для будущего наступления. Ведь Украина укрепила свои позиции к западу и северу от города.

Тем временем ближайшие относительно крупные города на этом направлении расположены не менее 30 км западнее Авдеевки, а россияне не продемонстрировали своей способности продвигаться вперед с такой скоростью, чтобы можно было говорить об их захвате в обозримом будущем в близкой или среднесрочной перспективе.

"Российские войска потеряли значительное количество живой силы и техники для захвата Авдеевки, и, вероятно, им понадобится длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем попробовать дальнейшие согласованные наступательные действия в этом районе. если они захватят населенный пункт, а потенциальный захват Россией Авдеевки максимально создаст условия для дальнейших ограниченных тактических достижений", – считают в ISW.

А вот в информационно-пропагандистском поле вероятный захват Авдеевки Кремль использует по полной. В преддверии выборов президента РФ в марте 2024 года Владимиру Путину крайне нужна любая победа на поле боя. Собственно, утверждают аналитики, вся авдеевская наступательная операция ключевой целью имела достижение прежде всего информационного эффекта.

Российская пропаганда утверждает, что оккупация Авдеевки якобы обезопасит оккупированный Донецк от обстрелов украинскими войсками. Однако, констатируют в ISW, это не так.

"Украинские войска смогут продолжать наносить удары по российским целям в ближнем тылу в районе города Донецк как по косвенному наведению, так и по дальним ударам, независимо от захвата россиянами Авдеевки. Тем не менее, Путин, скорее всего, попытается продать российскому ультранационалистическому сообществу и более широкой российской общественности потенциальный захват Авдеевки как значительную победу, которая укрепит контроль над оккупированным городом Донецк", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW оценили последствия уничтожения ИДК "Цезарь Куников" в Черном море. Блестящая операция по потоплению этого корабля, совершенная ГУР и ВСУ 14 февраля, стала серьезным ударом для страны-агрессора. Ведь из 13 десантных кораблей, находившихся в ЧФ РФ на момент начала полномасштабного вторжения, всего пять остаются в строю.